Bologna tappa italiana Wes e-Bike Series

(ANSA) - BOLOGNA, 12 LUG - Bologna ospiterà la prima edizione italiana del campionato internazionale dedicato alle e-Bike, Wes e-Bike Series, dal 6 all'8 settembre 2019. Si tratta dell'unica tappa italiana della kermesse inserita nel calendario eventi dell Union Cycliste International (Uci). Dopo il successo delle prime due tappe, nel Principato di Monaco e in Svizzera, l'evento sportivo arriva nel cuore di Bologna e sull'Appennino bolognese. La tappa è stata presentata oggi in Comune.

La terza tappa internazionale vedrà protagonisti rider di fama mondiale che si sfideranno in gare di enduro e cross-country, e tutti gli amanti delle e-Bike che avranno l'opportunità di vivere una domenica speciale insieme ai piloti Wes e ai rider professionisti, con l'evento Ride Wes. La competizione partirà da Bologna e che attraverserà anche i comuni di Camugnano e Castiglione dei Pepoli.