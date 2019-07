Ausl Imola, magnetismo per tumore seno

(ANSA) - BOLOGNA, 12 LUG - Metodiche all'avanguardia a Imola per individuare lesioni e linfonodi sentinella per il tumore alla mammella: al posto della radioattività si sfrutterà il magnetismo.

Le novità, spiega l'Ausl Imola, sono due. La prima, già sperimentata nell'ultimo anno, interessa donne che devono sottoporsi a chirurgia conservativa, per una piccola lesione non palpabile che va identificata in modo preciso prima dell'asportazione chirurgica. Fino a pochi mesi fa le pazienti venivano inviate alla Medicina Nucleare di Bologna o Faenza per tracciare il tumore attraverso l'iniezione di liquido radioattivo che permetteva al chirurgo di identificarlo e asportarlo entro 24 ore. Oggi invece il tumore viene "segnato" da una clip metallica che può restare "in sito" fino a un mese e viene poi individuato dal chirurgo con l'uso di una sonda magnetica. La seconda novità consiste nello sfruttare il magnetismo anche per individuare i linfonodi sentinella.