Da Piacenza a Napoli in Vespa

(ANSA) - PIACENZA, 11 LUG - Quasi ottocento chilometri da percorrere in sella a una vespa d'epoca, senza mai spegnere il motore. 'Vedi Napoli e poi spegni' è la sfida che partirà domani mattina dal centro storico di Piacenza, e che porterà dodici appassionati dell'iconica due ruote, nota come "faro basso", a coprire la distanza fra la cittadina emiliana e Napoli in circa 37 ore, attraversando lo stivale. Dodici super appassionati e intenditori giunti da Brescia, Treviso e Verona che si daranno il cambio anche di notte lungo il tragitto che attraverserà la Romagna e il centro Italia. A capitanare questa impresa è un insegnante piacentino di 59 anni, Roberto Donati, noto collezionista e storico della Vespa creata fin dagli anni Cinquanta dalla Piaggio, e divenuta un simbolo dell'italianità, oltre che di un'epoca, quella della Dolce Vita.

Le Vespa "faro basso" del 1949 che parteciperanno sono tre e sono già state soprannominate "le caravelle".