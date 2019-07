Maltempo:200 pini secolari caduti a Milano Marittima

Una tempesta di vento e pioggia si è abbattuta in mattinata su Milano Marittima, in provincia di Ravenna, provocando danni. Circa 200 i pini secolari abbattuti, ma anche segnali stradali, cartelli e infrastrutture mobili divelte, come spiega il Comune di Cervia.

Una donna è rimasta ferita ed è stata portata all'ospedale Bufalini di Cesena, in condizioni serie, anche se non sarebbe in pericolo. Alcune strade sono state chiuse. Polizia Locale, vigili del fuoco e forze dell'ordine sono state impegnate per la viabilità e per altre criticità.

La tromba d'aria ha abbattuto 200 alberi sui viali, senza contare quelli che sono invece caduti in pineta, conferma all'ANSA il sindaco di Cervia Massimo Medri. Significativi anche i danni agli stabilimenti balneari sulla spiaggia.