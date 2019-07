Moto: Melandri si ritira, finisce favola

(ANSA) - MILANO, 9 LUG - Marco Melandri dice basta. Dopo quasi 400 gare tra Motomondiale e Superbike, il 36enne pilota si ritirerà a fine 2019. "Come in tutte le favole deve esserci una fine", ha spiegato Melandri in una conferenza stampa a Milano. L'italiano più vincente in Superbike (22 vittorie e 75 podi), campione del mondo in 250 nel 2002, si toglierà la tuta dopo la gara in Qatar del 26 ottobre. "Ho sentito di non avere più energie e grinta, qualcosa si è spento dentro", le parole di un commosso Melandri.