Bologna: ufficiale acquisto di Tomiyasu

(ANSA) - BOLOGNA, 9 LUG - Il Bologna ha ufficializzato l'acquisto dal Sint Truidend del difensore centrale Takehiro Tomiyasu (20 anni). Il giocatore ha firmato un contratto quinquennale da circa 500mila euro netti a stagione, il club rossoblù ha staccato a quello belga un assegno da circa sette milioni per assicurarsi il suo cartellino. Tomiyasu è ad oggi l'unico calciatore giapponese della serie A, il primo da quando Nagatomo, nel gennaio 2018, ha lasciato l'Inter. Tomiyasu sta sbrigando le pratiche per il visto e il permesso di soggiorno all'ambasciata italiana a Tokyo e conta di sbarcare in Italia lunedì 15 luglio per aggregarsi al ritiro del Bologna a Castelrotto.