A ottobre a Bologna una mostra su Botero

(ANSA) - BOLOGNA, 9 LUG - Dal 12 ottobre Bologna dedica una mostra al pittore colombiano Fernando Botero. L'artista sarà infatti il protagonista di un'esposizione a Palazzo Pallavicini, curata da Francesca Bogliolo, in collaborazione con il pittore, che sarà visitabile fino al 12 gennaio 2020.

La mostra è composta da 50 opere: articolata in sei sezioni, rispetta i temi cari all'artista e pone la sua attenzione all'occhio poetico che regala una bellezza fatta di volumi abbondanti, colori avvolgenti e iconografie originali. Tra i soggetti selezionati compaiono personaggi legati alla tauromachia e al circo, silenti ed equilibrate nature morte, delicati nudi, personalità religiose, individui colti nella propria quotidianità.

Fernando Botero, 87 anni, ha esposto in numerose gallerie nel mondo. Particolarmente apprezzato in Italia, nel 2002 ha disegnato il drappellone del Palio di Siena.