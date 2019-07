Crollo Meta, 3 assolti e una condanna

(ANSA) - MODENA, 8 LUG - Tre assoluzioni e una condanna per il crollo del capannone della Meta, azienda di San Felice sul Panaro (Modena) colpita dal Sisma del 29 maggio 2012 in cui morirono due operai, Mohamad Azarg e Kumar Pawan e un ingegnere, Gianni Bignardi. Il giudice del tribunale di Modena ha assolto l'ex sindaco di San Felice Alberto Silvestri, il responsabile dell'ufficio tecnico comunale Daniele Castellazzi e il titolare dell'impresa, Paolo Preti. La condanna riguarda invece il geometra Claudio Terrieri che rilasciò il certificato di agibilità dopo la prima scossa, del 20 maggio: un anno, con pena sospesa, per la morte dei due operai. Gli imputati erano accusati di omicidio colposo plurimo in concorso, abuso edilizio e Silvestri e Castellazzi anche di falso.