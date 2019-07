Bologna, Dispensa Emilia è in stazione

(ANSA) - BOLOGNA, 8 LUG - È la tigella, in decine di declinazioni diverse dal dolce al salato, protagonista dell'offerta gourmet di Dispensa Emilia, catena che apre a Bologna il suo 13/o ristorante in un luogo 'chiave': la Stazione Centrale. Con un'offerta che valorizza le eccellenze enogastronomiche del territorio e guarda alle esigenze del consumatore moderno: a portata di smartphone con un'app si potrà ordinare la colazione, il pranzo o la cena per ritirarli al punto vendita al passaggio in stazione.

Protagonista dell'offerta gastronomica è la tigella, proposta con una ricetta che prevede l'utilizzo di farine macinate a pietra e cereali. Lavorate nel nuovo laboratorio di Modena, le tigelle finiscono di lievitare sul punto vendita per poi essere cotte e farcite al momento dell'ordine. "Siamo orgogliosi ed emozionati di poter ritornare in stazione a Bologna" dichiara Alfiero Fucelli, presidente e amministratore delegato dell'azienda.