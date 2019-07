A Palazzo Chigi vertice su autonomie

(ANSA) - ROMA, 8 LUG - Governo riunito a Palazzo Chigi per il vertice sull'autonomia regionale differenziata. Alla riunione, oltre ai ministri competenti sul dossier e al premier Giuseppe Conte, sono presenti i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. "Non posso prevedere prima della riunione cosa succederà", ma "siamo qui apposta per trovare un accordo", ha detto Salvini entrando a Palazzo Chigi a piedi.