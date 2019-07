San Leo Festival, concerti e masterclass

(ANSA) - RIMINI, 6 LUG - Concerti e masterclass sono in programma dal 7 luglio all'11 agosto al San Leo Festival, nell'edizione del decennale.

Si parte in Fortezza con il 'violino virtuoso' del giovanissimo Giuseppe Gibboni accompagnato dal pianista Fabio Silvestro, poi gli 'Splendori del Barocco' con Andrea Lucchi e l'Ensemble Rimini Classica (13 luglio), l'Ensemble Walton dell'Orchestra sinfonica nazionale della Rai (20), 'Absolutely Morricone' il 28 con le più famose colonne sonore del maestro negli arrangiamenti realizzati per il duo composto da Luca Pincini (violoncello) e Gilda Buttà (pianoforte), con il supporto di video che proiettano le immagini dei film. Ad agosto in cartellone l'Ialsax Quartet con Gianni Oddi (il 4) e la Tosca diretta da Mirco Roverelli (l'11).

Il programma sarà arricchito da masterclass strumentali con affermati concertisti in veste di docenti. "La bellezza delle pietre del borgo e l'incanto delle note - commenta il direttore artistico Stefano Cucci - sono il nostro orgoglio".