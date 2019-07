Incendio in campo vicino ospedale di Imola, intervento Vvf

Non ha causato feriti un vasto incendio scoppiato in tarda mattinata in un'area verde nei pressi dell'ospedale di Imola, nel Bolognese. A bruciare un campo di grano mietuto di circa sei ettari. I vigili del fuoco sono intervenuti con sette squadre, anche con mezzi specializzati negli incendi boschivi, e hanno lavorato circa tre ore per evitare che le fiamme potessero propagarsi e interessare zone più ampie. In particolare è stato impedito che il rogo raggiungesse le abitazioni nelle vicinanze. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale di Imola.