Musica e cibo 'Nella pianura di Verdi'

(ANSA) - PIACENZA, 4 LUG - L'associazione culturale di aziende agricole 'Le Terre Traverse' celebra la figura di Giuseppe Verdi, che fu innovativo imprenditore agricolo e raffinato gourmet, oltre che compositore, con due weekend (6-7 luglio e dal 30 agosto all'1 settembre) nel territorio rurale al confine tra il Piacentino ed il Parmense in cui il Maestro visse e amministrò i suoi mille ettari di poderi.

Domenica 7 luglio, alla cascina Battibue di Fiorenzuola d'Arda, pièce di teatro-canzone 'Giuseppe Verdi re del Pop' con Maurizia Cocchi, Eraldo Turra, Franz Campi, su testo di Maurizio Garuti e rielaborazioni musicali di Alice Zecchinelli, regia di Francesca Calderara. In programma anche una cena verdiana prima della performance. Il giorno prima, piccolo corso 'Le mani in pasta… nella cucina di Verdi' per imparare a preparare i tipici pisarei e fasò e la chisola nella cascina Casa della Memoria-Casella a San Protaso di Fiorenzuola, con la cuoca Annarita Arduini.