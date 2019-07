La famiglia di Monti, da accusa no pietà

(ANSA) - BOLOGNA, 4 LUG - "Ci saremmo aspettati un gesto, una parola di pietà e misericordia dall'accusa, che non ci è mai pervenuta nell'immediatezza del fatto. Chiediamo rispetto per noi e per Stefano Monti, morto da innocente, nella speranza che la sua estrema decisione, che ci ha distrutti, quantomeno valga per il futuro a rendere più equo il percorso processuale che altri imputati dovranno subire". Lo scrivono i familiari del 59enne, suicida il 19 giugno in carcere, una settimana prima della sentenza della Corte di assise di Bologna, in una lettera affidata all'avvocato Roberto D'Errico.

Monti venne arrestato un anno fa per l'omicidio di Valeriano Poli, delitto del 1999. Ha lasciato lettere, tra cui una ai familiari, ma i figli Marco e Mara e la moglie Antonella Ferri preferiscono non diffonderla. Dal testo, dicono, "traspare la sua disperazione, l'impotenza di fronte alla forza dell'accusa, il grido forte dell'innocente che combatte ma che preferisce farla finita perché comunque è una battaglia non ad armi pari".