Dissesto, Ministero finanzia 18 interventi in regione

Sono 18 gli interventi urgenti finanziati in Emilia-Romagna dal Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela delle risorse ambientali firmato dal ministro dell'Ambiente Sergio Costa. Dei 315 milioni di euro complessivi all'Emilia-Romagna è destinato un importo di 21,6 milioni a vantaggio di 28 Comuni, in diversi progetti a copertura totale degli stessi interventi.

I Comuni interessati sono: Castel San Giovanni, Borgonovo Val Tidone, Morfasso, Alseno, Carpaneto Piacentino, Castel d'Arquato, Gropparrello, Lugagnano Val d'Arda, Vernasca (Piacenza), Parma, Felino, Salsomaggiore Terme, Montechiarugolo, Mezzani, Sorbolo (Parma), Montecchio, Baiso, Scandiano (Reggio Emilia), Vignola, Fanano (Modena), Ferrara, Comacchio (Ferrara), Moricano di Romagna, San Giovanni in Marignano, Bellaria-Igea Marina (Rimini), Roncofreddo, Cesenatico (Forlì-Cesena) e Castel Bolognese (Ravenna).