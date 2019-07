Muore travolta da un torrente in Trentino

Assieme ad altre tre persone stava percorrendo la strada che attraversa il torrente San Nicolò, nell'omonima valle, una laterale della più nota valle di Fassa.

Il gruppo si trovava nelle vicinanze di Baita Ciampiè, quando la donna, una turista italiana di 60 anni, Daniela Persano, residente nella provincia di Forlì-Cesena, è stata improvvisamente colpita da un'onda e trascinata a valle. Sono stati i compagni di escursione a chiamare il Numero unico per le emergenze 112, poco prima delle 14, vedendola scomparire improvvisamente tra le acque torbide del corso d'acqua, aumentato di portata in seguito alle forti precipitazioni. Per lei, però, non c'è stato nulla da fare: la donna è stata trovata dopo circa un'ora di ricerche nel torrente, 300 metri più a valle rispetto al punto in cui era stata travolta dall'acqua, ed il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.