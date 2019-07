Dengue: caso a Bologna, disinfestazione

Un caso di Dengue è stato rilevato questa mattina a Bologna, importato da un Paese del Sud-Est asiatico. Lo annuncia il Comune che spiega di aver attivato tutte le misure di profilassi: è già in corso la disinfestazione nell'area circostante la casa della persona colpita per prevenire l'insorgenza di eventuali casi secondari. A partire da stanotte, fino al 5 luglio, saranno eseguiti interventi di disinfestazione in aree stradali. La Dengue, ricorda l'Amministrazione, è una malattia infettiva che normalmente ha un decorso benigno con una fase acuta che dura circa una settimana, mentre possono rimanere dolori articolari per alcuni mesi. La terapia è di tipo sintomatico e serve soprattutto a ridurre i dolori.