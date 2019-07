Torna Tramonto DiVino in dieci tappe

Dieci tappe, sulla riviera, nei borghi e nelle città d'arte per promuovere la cultura del vino e del cibo: torna 'Tramonto DiVino', tour del gusto dell'Emilia-Romagna, promosso dalla Regione in collaborazione con Enoteca regionale, Apt Servizi e Unioncamere E-R, giunto alla 14/a edizione, che trasforma l'estate in un punto di incontro per le eccellenze enogastronomiche del territorio con migliaia di appassionati ed esperti di enogastronomia da tutto il mondo.

Quest'anno con alcune novità: si va dalla proposta di 'matrimoni' inusuali (quasi 'tradimenti') tra piatti tipici e vini regionali a un evento d'autunno a Fico Eataly World di Bologna durante il quale a servire il vino saranno aspiranti sommelier d'eccezione: persone ipovedenti e non vedenti che hanno frequentato corsi con l'Associazione italiana sommelier (Ais). E poi degustazioni, show cooking con chef più o meno noti, e serate di incontro consapevole con le eccellenze enogastronomiche del territorio.