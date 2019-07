Incendio in officina, auto bruciate

I vigili del fuoco sono stati impegnati per alcune ore, nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 1 luglio, per spegnere un incendio divampato in un'officina nel Comune di Castel di Casio, sull'Appennino bolognese. I pompieri sono intervenuti con numerose squadre e mezzi dal territorio.

Più di venti auto sono andate bruciate e il fumo si vedeva anche dai paesi vicini. All'interno del capannone c'erano anche bombole di acetilene, messe in sicurezza dai vigili del fuoco.

Non ci sono stati feriti, ma danni strutturali all'edificio che ospitava l'officina.