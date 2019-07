Fenucci, Schoutern vicino al Bologna

In casa Bologna tutto è pronto per la nuova stagione. Domani aprirà la campagna abbonamenti, in mattinata sono state presentate le nuove maglie e l'ad rossoblù Fenucci ne ha approfittato per fare il punto sul mercato: "Il centrocampista Schouten è il più vicino a essere ufficializzato.

Per i difensori Tomiyasu e Denswill ci sono aspetti da limare con società o con i giocatori. Il nuovo decreto crescita e il nuovo regolamento Coni per gli agenti stanno un po' rallentando le trattative perché ci sono aspetti da valutare e approfondire.

Skov Olsen? Ci proveremo". Poi spazio a altri nodi di mercato, in primis Pulgar, oggetto dei desideri di molti club: "Ha una clausola rescissoria: difficile rivederla al rialzo. Gli chiederemo di non esercitarla se deciderà di rimanere con noi".

Gli altri punti da chiarire riguardano l'attacco: "Kouamè? Non accettiamo giochi al rialzo, abbiamo Santander, Destro e Palacio, quando firmerà. Per ora siamo a posto".