Bimba di 7 anni morta nel fiume Reno

Una bimba di quasi sette anni è morta oggi poco prima delle 13 mentre faceva il bagno nel fiume Reno in località Molino del Pallone, al confine fra Emilia-Romagna e Toscana. Le cause precise del decesso sono ancora in corso di accertamento: a quanto si apprende, la piccola era in un parco fluviale lungo il fiume ed è caduta in circa mezzo metro d'acqua. Sarebbe stata soccorsa nel giro poche decine di secondi. Aveva perso i sensi ed è morta in ambulanza, durante il trasporto in ospedale. La bimba partecipava a un centro estivo con altri bambini e gli accompagnatori.