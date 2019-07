Andrologia: 8 italiani in Top 20 autori

Otto italiani figurano nella top 20, pubblicata sulla rivista International Journal of Impotence Research, degli indici bibliometrici relativi agli autori più importanti al mondo nel decennio 2008-2018 in tema di andrologia e disfunzione erettile. Si tratta di Mario Maggi, Pier Mannuccio Mannucci, Gianni Forti e Giulia Rastrelli dell'Università di Firenze; Andrea Salonia del San Raffaele di Milano; Andrea Lenzi e Emmanuele A.

Jannini di Roma e Giuseppe Corona dell'ospedale Maggiore di Bologna. Tra questi autori Corona è l'unico ospedaliero e attualmente ricopre anche la carica di presidente della Società italiana di Andrologia e Medicina della Sessualità (Siams). I suoi studi sono stati principalmente rivolti all'analisi dei fattori che sottintendono il sintomo disfunzione erettile. In particolare, grazie anche al contributo della Scuola Endocrinologica e Andrologica del Maggiore, è stato dimostrato come la disfunzione erettile possa rappresentare un campanello di allarme di altre malattie.