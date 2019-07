Maserati, 50 anni fa consegna 1/a Indy

(ANSA) - BOLOGNA, 1 LUG - Maserati celebra il 50/o anniversario della consegna del primo esemplare della coupé Indy. Il primo luglio 1969 la prima vettura destinata a un cliente lasciava la storica sede della casa del Tridente in via Ciro Menotti 322 a Modena per essere consegnata in Svizzera.

L'auto fu spedita all'allora importatore di Maserati 'Martinelli e Sonvico' a Chiasso. Dopo pochi giorni la Indy, di colore esterno 'oro metallizzato' con interni in pelle marrone, fu ritirata da un ricco imprenditore elvetico.

Presentata nel 1968 al Salone di Torino, nello stand della Carrozzeria Vignale, l'anno successivo, debuttò ufficialmente sullo stand Maserati al Salone di Ginevra.