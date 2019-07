Incendio in hotel a Misano Adriatico, due feriti

È di due feriti e dieci intossicati il bilancio del vasto incendio divampato intorno alle 10 all'hotel Augustus di via Sardegna a Misano Adriatico (Rimini). La titolare è rimasta ustionata ed è stata trasportata all'ospedale Bufalini di Cesena; ferito anche il marito trasportato invece all'ospedale di Rimini. Per spegnere le fiamme, che pare si siano scatenate da una lavatrice nel sottotetto dell'albergo, sono intervenuti i vigili del fuoco di Cattolica oltre a quattro mezzi da Rimini, più i carabinieri e polizia locale. La struttura è stata evacuata e per gli ospiti si stanno cercando altre sistemazioni con la collaborazione dell'amministrazione comunale.