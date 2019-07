Correggio dall'Ermitage a Reggio Emilia

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 1 LUG - Per cinque mesi, dal 24 ottobre all'8 marzo 2020, i Chiostri di San Pietro a Reggio Emilia accoglieranno uno dei capolavori del Rinascimento: il 'Ritratto di giovane donna' del Correggio. L'opera giungerà in prestito dal Museo Ermitage di San Pietroburgo in una delle terre d'elezione dell'artista reggiano, a cinque secoli dalla sua esecuzione, attorno al 1520, grazie a un accordo firmato dalla città di Reggio Emilia e dalla Fondazione Palazzo Magnani con l'istituzione russa.

Il 'Ritratto di giovane donna' di Antonio Allegri detto il Correggio (c.1489-1534) è certamente il più importante ritratto eseguito dal pittore. Nulla si sa della committenza e delle successive vicende collezionistiche del quadro: la sua prima apparizione moderna è nella raccolta del principe Jusupov nella Russia dei primi anni del Novecento. "E' uno dei grandi capolavori della ritrattistica rinascimentale - sottolinea il presidente della Fondazione Davide Zanichelli - equiparabile ai grandi ritratti di Leonardo e Raffaello".