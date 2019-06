Turisti 'abbandonati' ospitati a Rimini

(ANSA) - CATTOLICA (RIMINI), 30 GIU - Un gruppo di turisti della Repubblica Ceca, in prevalenza donne e bambini piccoli, di ritorno da una vacanza a Giulianova (Teramo) sono stati soccorsi dai carabinieri di Cattolica (Rimini) e polizia municipale dopo che ieri pomeriggio intorno alle 14.30 il pullman sul quale viaggiavano è rimasto in panne sull'autostrada. Le 56 persone a bordo rischiavano di dover passare la notte in strada, se non era per l'intervento delle forze dell'ordine e l'ospitalità della parrocchia di San Giuseppe e di don Biagio.

Tre i bambini che hanno avuto bisogno di cure mediche. Dopo aver contattato il consolato ceco, e non avendo fondi per gli hotel, le donne con i bambini hanno trovato un posto letto in una palestra scolastica e mangiato i pasti offerti da ristoratori e bar della zona. Ora un pullman inviato dalla Repubblica Ceca li preleverà per riportarli a casa.