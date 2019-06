F1: Verstappen,Leclerc?'Solo' sfida dura

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - "Non mi aspettavo di vincere ma, quando arrivi al secondo posto, cominci a pensare di potercela fare. E' andata bene. Sfida con Leclerc? Una lotta. Anch'io al suo posto sarei deluso, ma non c'è stato nulla di sbagliato.

Abbiamo duellato col coltello fra i denti. E' stata dura ma, con le gomme, abbiamo qualcosa di più. Cosa mi aspetto dai giudici? Spero nulla". Così Max Verstappen, dopo la vittoria in pista nel Gp d'Austria, parlando a Sky Sport. L'olandese è finito sotto investigazione, però, per un sorpasso 'forzato' nei confronti del ferratista Charles Leclerc.