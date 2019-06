Gp Olanda: Rossi, sfuma la top ten

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - Sfuma la top ten ad Assen, per Valentino Rossi, penalizzato dalla commissione gara nelle terze libere (dove aveva registrato il 5/o tempo che gli avrebbe permesso di accedere direttamente alla Q2) in vista del Gp di Assen per 'exceeding track limit', ossia per avere oltrepassato i limiti della pista alla curva 18. Il nove volte iridato è finito fuori dal cordolo per una decina di centimetri e per il regolamento paga l'inevitabile penalità: sarà dunque costretto a disputare la Q1.