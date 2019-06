Ciclismo: sfida tricolore Nibali-Bettiol

Dopo la vittoria di Filippo Ganna nel Campionato italiano a cronometro, l'alta Valtaro, in provincia di Parma, sarà protagonista domani della prova tricolore in linea. Il percorso, lungo 226,9 km, partirà da Borgo Val di Taro alle 10,30, con un circuito finale a Compiano, di 12,4 km, da percorrere 10 volte: è lo stesso del Campionato italiano 1981 vinto da Francesco Moser. Del percorso solo 3,5 km sono in pianura, mentre la salita di 5,1 km verso il castello di Compiano ha tratti di pendenza fino al 10%. Tra chi si darà battaglia per indossare la maglia tricolore, per succedere a Elia Viviani, ci sono Vincenzo Nibali, Davide Formolo, Alessandro De Marchi, Giovanni Visconti, Fausto Masnada, Giulio Ciccone, Fabio Aru e Diego Ulissi, ma anche Matteo Trentin, Davide Ballerini e il toscano vincitore dell'ultima edizione del Giro delle Fiandre, Alberto Bettiol, secondo ieri nella prova a cronometro a soli 58 centesimi da Ganna. Diretta su Raidue a partire dalle 15,15.