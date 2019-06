Aizza pitbull su bassotto, denunciato

All'esterno di un locale, ha minacciato di aizzare il suo pitbull contro una donna e il suo bassotto: è successo ieri sera a Pennabilli, in Alta Valmarecchia, nel Riminese, dove i carabinieri sono intervenuti e hanno denunciato un 41enne di Cesena. A segnalare il fatto ai militari, che hanno poi sentito alcuni testimoni, è stata la stessa vittima. L'uomo era prima entrato nell'esercizio pubblico, con al guinzaglio il pitbull che alla vista del bassotto avrebbe iniziato a ringhiare. Poi il 41enne avrebbe insultato la donna, minacciando di scatenare il proprio animale. È emerso poi che il bassotto rappresentava per lei un fondamentale aiuto, perché addestrato ad aiutare i diabetici in uno stadio avanzato, come il suo: il cagnolino riesce infatti a fiutare i livelli di glicemia e a dare l'allarme. I carabinieri della Compagnia di Novafeltria hanno infine denunciato a piede libero il 41enne, già pregiudicato.