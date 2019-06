Prostitute ripuliscono aiuole

Mentre i carabinieri le controllavano ed identificavano, loro hanno preso un sacco per l'immondizia e si sono messe a ripulire tutta la sporcizia accumulata a terra. La scena piuttosto singolare ha visto protagoniste un gruppo di ragazze che si prostituiscono a Bologna, in zona Fiera. L'episodio è avvenuto mercoledì scorso, durante un pattugliamento dei carabinieri e dei militari dell'Esercito nell'ambito dell'operazione 'Strade Sicure'. Le ragazze, che anche a bordo di camper e furgoncini aspettavano possibili clienti accanto ad una piccola area verde, in pochi minuti hanno raccolto cartacce e altra sporcizia lasciata a terra durante la loro attesa.