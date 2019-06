Moto3, Ogura domina prime libere a Assen

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Il giapponese Ai Ogura è tanto il più veloce nella prima sessione di prove libere della Moto3 sul circuito di Assen dove domenica si correrà il gran premio d'Olanda. Ogura in sella a una Honda, con il tempo di 1:42.738 ha preceduto lo spagnolo Marco Ramirez (Honda) in ritardo di appena 60 millesimi e il ceco Jakub Kornfeil (Ktm) staccato di 80 millesimi. Migliore degli italiani in questa prima sessione di libere è stato Romano Fenati (Honda) che ha fatto il quarto tempo, davanti all'altro italiano Lorenzo Dalla Porta (Honda), rispettivamente a 193 e 318 millesimi da Ogura. Tempi più alti invece per il leader della classifica mondiale, lo spagnolo Aaron Canet (Ktm), che ha girato con un ritardo di quasi un secondo e mezzo su Ogura, ed è finito addirittura in 21ma posizione.