Atletica: è morto Vito Melito

(ANSA) - BOLOGNA, 28 GIU - La maratona di Boston, quella di New York, di Ginevra e poi la 100 km del Passatore, da Firenze a Faenza, vinta per ben quattro volte. Aveva gareggiato nelle competizioni più importanti Vito Melito, originario di Ariano Irpino (Avellino), morto oggi all'età di 74 anni, personaggio di spicco della corsa non solo a Bologna, sua città d'adozione. Melito aveva cominciato l'attività sportiva con la maglia del Csi Ariano, poi aveva legato il suo nome ad alcune delle società più gloriose del podismo, dal Cus Bologna al Belloli di Varese, ed era stato anche l'alfiere della società "Atletica Acqua Cerelia". L'amore per la corsa, infine, lo aveva spinto a fondare l'Atletica Melito Bologna. Melito è stato anche primatista italiano dei 50 km e campione del mondo della 100 km nel 1981. "Era un piccolo uomo ma dal cuore enorme, che gli ha permesso di essere un grande atleta", ricorda un suo 'collega' di corse ed amico. Domani, a Ferrara, prima della partenza della Diecimiglia, gli verrà dato l'ultimo saluto.