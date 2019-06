L'orto botanico rinasce 'scrigno verde' a Bologna

Uno scrigno verde, custode della biodiversità e "luogo magico di incontro" tra città e università: è che così che rinascerà l'orto botanico dell'ateneo di Bologna grazie al progetto scelto per la sua riqualificazione svelato oggi nella sede dell'Alma Mater insieme a una piattaforma di crowdfunding. Il costo complessivo degli interventi è stimato intorno ai due milioni di euro: l'ateneo si farà carico della metà, mentre il resto arriverà dalla raccolta collettiva di fondi lanciata dall'università in collaborazione con il Sistema museale di ateneo, il Comune di Bologna e Il Resto del Carlino, col supporto di Intesa Sanpaolo.

Il progetto vincitore è quello presentato dallo studio bolognese 'TaA SCA' di Federico Scagliarini e Cristina Tartari e mette al centro l'orto, "come uno scrigno", mentre una passeggiata sopraelevata sarà il nuovo asse delle serre e degli spazi didattici all'aperto sul bordo esterno, che si concluderà in un padiglione polifunzionale progettato per eventi, lezioni e conferenze.