'Ballare Ballare' nuovo singolo Fucili

Ha collaborato con Lucio Dalla, suo produttore alla fine degli anni Novanta, scrivendo con e per lui il brano 'Anni luce' (2001) inserito nel cd 'Luna Matana'. Ha aperto concerti, oltre che di Dalla, di Luca Carboni, Nomadi, Ron, Giorgia e Paola Turci. Ora Stefano Fucili - cantautore, chitarrista, compositore e arrangiatore - esce con un nuovo singolo, 'Ballare Ballare' (Rnc Music), da venerdì in radio e disponibile in digitale, accompagnato dal videoclip diretto da Stefano Chichì.

Fucili - tra l'altro compositore di brani strumentali dal sound folk, pop, celtic e rock - ha pubblicato cinque album e ora sta lavorando a un nuovo prodotto: "'Ballare Ballare' - spiega - è il pezzo più estivo tra i brani scritti per il nuovo album e rappresenta perfettamente la mia nuova linea musicale electro pop, ispirata anche dal filone indie italiano. Musicalmente il pezzo è il risultato dell'incontro tra elettronica e chitarre, mescolando pop, electro, dance e un pizzico di latin".