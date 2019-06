Scontro auto-moto, morto nel Piacentino

(ANSA) - PIACENZA, 26 GIU - Un uomo di 60 anni è morto a causa di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla Statale 45 a Rivergaro, in provincia di Piacenza. Era in sella a uno scooter Tmax che si è schiantato contro un'auto che gli ha tagliato la strada per svoltare a sinistra. L'uomo è morto sul colpo, mentre la donna di 57 anni che era in sella con lui è stata trasportata in gravissime condizioni con l'eliambulanza all'ospedale. Sul posto tre mezzo del 118 e, per i rilievi, gli agenti della polizia stradale e i carabinieri.