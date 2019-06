Rimini pronta alla Molo Street Parade

(ANSA) - RIMINI, 26 GIU - Tutto pronto per l'ottava edizione della Molo Street Parade, al via sabato 29 giugno sul porto di Rimini dove, dalle 14, su sei pescherecci trasformati in 'consolle' galleggianti, verranno ospitati 50 deejay di fama nazionale e internazionale, mentre sulle banchine del molo i pescatori serviranno sardoncini e piadina.

Tutti i locali dell'area da via Destra del Porto, fino alla rotonda di piazzale Fellini, realizzeranno vere e proprie piazze per proporre il meglio dell'intrattenimento culinario.

Quest'anno l'area spettacolo sarà a pagamento, i biglietti costano 10 euro e possono essere comprati online sul sito dell'evento. Per evitare le file, gli organizzatori del Consorzio del Porto raccomandano l'acquisto anticipato visto che l'area può contenere al massimo 30mila spettatori contemporaneamente. Ingresso libero invece venerdì dalle 17 per l'area Street Food con tre punti enogastronomici: rotonda di piazzale Fellini, lungomare Tintori ed area del Faro di Rimini.