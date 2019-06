Maltempo: danni alle finestre del teatro Duse

Una decina di finestre in vetro del Teatro Duse, in centro a Bologna sono state danneggiate dalla violenta grandinata di sabato pomeriggio. I Vigili del fuoco sono al lavoro in via Cartoleria per rimuovere i vetri e per mettere in sicurezza la strada. Al momento un tratto della strada, per la presenza dell'autoscala, é chiusa al traffico.