Incidente per Google car nel Piacentino

L'automobile di Google, quella che si occupa di mappare le strade d'Italia e del mondo per il servizio Street View, è andata quasi distrutta in un incidente stradale in provincia di Piacenza. La vettura, che ha installato in cima al tetto un sofisticato sistema di telecamere per la ripresa delle strade, è stata tamponata violentemente da un'altra auto mentre stava mappando la zona del comune di Gazzola. Uno dei guidatori è finito all'ospedale con il 118, ma le sue condizioni non sono preoccupanti. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della Compagnia di Bobbio.