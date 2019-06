Euro U21, daspo a 5 tifosi romeni

Cinque daspo internazionali, cioè divieto di accesso negli stadi dei Paesi dell'Uefa, sono stati comminati ad altrettanti tifosi rumeni che in occasione di Inghilterra-Romania under 21, di venerdì scorso al Manuzzi, hanno lanciato fumogeni. Questa sera intanto per la partita tra Romania e Francia, entrambe a punteggio pieno con il risultato finale che segnerà anche la sorte degli Azzurrini di Di Biagio, sono attesi 10mila tifosi romeni.