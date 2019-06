Maltempo: oltre 200 interventi dei Vvff nel Bolognese

(ANSA) - BOLOGNA, 23 GIU - Dalle 20 di ieri sera alle 8 di questa mattina sono stati circa 140 gli interventi dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Bologna per il violento nubifragio che ieri pomeriggio ha colpito città e provincia.

Contando quelli durante l'emergenza, si sono superati i 200 interventi complessivi solo nel Bolognese. Alberi pericolanti, rami caduti, allagamenti di strade e cantine, infissi, tapparelle e lucernari delle mansarde o delle soffitte dei condomini danneggiati. Per quanto riguarda la città, in mattinata, le squadre dei Vigili del Fuoco sono impegnate tra zona Murri e Massarenti. (ANSA).