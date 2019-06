Museo 2/a Guerra Mondiale nato da amici

Un museo sulla Seconda Guerra Mondiale che raccoglie numerosi reperti e cimeli dell'epoca, nato per iniziativa di un gruppo di amici, all'interno di un capannone della zona industriale di Modena. È l'Ottavo Reparto di via De Nicola nel quartiere Torrazzi, una realtà che nel giro di pochi anni ha ricevuto l'accredito della Regione Emilia Romagna, che lo ha inserito nell'elenco dell'Ibc (Istituto per i beni artistici culturali e naturali), e che ha ospitato delle scuole in visita. A raccontarne la storia è il Resto del Carlino di Modena. Nel museo, oltre a divise militari e armi sono presenti anche un sidecar e un 'half tank', con pezzi originali, non mancano elmetti dei soldati americani che nel 1945 entrarono a Modena per la Liberazione.

"Da ragazzini - spiega il presidente dell'omonima associazione, Carlo Zanni - giravamo la provincia alla ricerca di reperti della Seconda Guerra Mondiale. Negli anni ne abbiamo trovati, e ricevuti da privati, numerosi".