Inaugurata ala laboratorio Bioscenze

E' stata inaugurata la nuova ala del laboratorio di Bioscenze dell'Istituto Tumori della Romagna (Irst) Irccs, a Meldola, in provincia di Forlì-Cesena. Il laboratorio, si occupa di scoprire i meccanismi che si celano dietro lo sviluppo delle patologie tumorali, trovare nuove cure o utilizzare quelle a disposizione sui pazienti che risponderanno meglio, diagnosticare la presenza della malattia e il suo stadio e intravvedere la predisposizione a sviluppare un tumore attraverso analisi genetiche. Grazie a un investimento di 620mila euro, sostenuto da Commercianti indipendenti associati (Cia) - Conad e dall'Istituto oncologico romagnolo (Ior), il laboratorio si è ampliato di 180 metri quadri: spazi destinati ad ospitare le attività e le strumentazioni per la diagnosi bio-molecolare, gli studi su singole cellule e quelli genetici. All'inaugurazione era presente l'assessore regionale alle Politiche per la Salute, Sergio Venturi.