Sanità: donata a 118 'super barella' per pazienti gravi

Servirà a soccorrere i pazienti più gravi la nuova 'super barella' donata alla Centrale operativa 118 Emilia Est dall'Associazione 'Corri con noi' di Bologna. Leggera e resistente, è stata realizzata con una speciale lega di acciaio inox e il telaio è stato rinforzato per trasportare fino a 250 chili. Estratta dall'ambulanza, può accogliere i pazienti collegati alle apparecchiature di supporto all'attività cardiopolmonare. La nuova barella, del valore di settemila euro, è stata acquistata grazie ai contributi raccolti da 'Corri con noi' che per domenica ha organizzato una nuova edizione della 'Run Midnight' con partenza da Piazza VIII Agosto. Alla corsa parteciperanno anche una trentina di operatori del 118, in testa al gruppo di podisti le due biciclette sanitarie dotate di defibrillatore. Oltre a questa barella, negli ultimi 5 anni la Centrale operativa ha ricevuto, grazie al contributo di cittadini e associazioni, 12 ambulanze e 2 auto mediche per un valore di 1.526.000 euro.