Parma, 'no affitto a extracomunitari'

(ANSA) - PARMA, 20 GIU - È in procinto di lasciare Parma per Bari ma Yves Baraye, calciatore senegalese di 26 anni protagonista della rinascita del club crociato, ha deciso di restare legato alla città. Era pronto ad affittare una casa assieme al fratello (anch'egli calciatore) ma il suo primo contatto ha ricevuto lo stop del proprietario dell'appartamento che "non affitta ad extracomunitari". A raccontarlo, a Repubblica Parma, è l'intermediario a cui Baraye ha affidato l'incarico di trovare una casa nel quartiere Oltretorrente, una zona popolare di Parma molto amata da studenti e giovani.

Per il calciatore professionista non c'è nessun problema economico o di documenti ma è arrivato un 'no'. "Un episodio di razzismo bello e buono", ha detto alla testata locale l'amico intermediario.