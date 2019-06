Fotografia: 'The Summer Show' a Modena

(ANSA) - MODENA, 20 GIU - Torna a Modena dal 21 giugno al 21 luglio 'The Summer Show', l'appuntamento estivo di Fondazione Modena Arti Visive dedicato alle nuove tendenze della fotografia e dell'immagine in movimento. Giunta all'ottava edizione, l'iniziativa presenta i progetti artistici - fotografie e video - elaborati dagli allievi del Master sull'immagine contemporanea della Scuola di alta formazione della Fondazione.

Il percorso si divide tra le sale superiori di Palazzo Santa Margherita, dove nella sezione dal titolo 'Esisto solo quando vengo colpito dal sole' sono allestite le opere degli studenti che quest'anno terminano il biennio, e - novità di questa edizione - gli spazi della chiesa di San Nicolò ad Ago Modena Fabbriche Culturali, con la sezione 'Mid-term' riservata ai progetti in corso degli studenti del primo anno.

Accompagna l'esposizione un catalogo edito da Fondazione Modena Arti Visive e ideato dagli studenti stessi come parte integrante del percorso formativo, con un testo dello scrittore Andrea Parlanti.