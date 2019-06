EuroU21: oltre 200mila biglietti venduti

(ANSA) - BOLOGNA, 20 GIU - In cinque giorni di Europeo Under 21, è stata superata la quota dei 200.000 biglietti venduti per le partite dei gironi. Dopo il tutto esaurito di ieri sera nella partita dello stadio Dall'Ara di Bologna tra Italia e Polonia, e in considerazione dell'alto numero di richieste per Belgio-Italia, in programma sabato al 'Città del Tricolore' di Reggio Emilia, alle ore 21, l'organizzazione ha deciso di rendere disponibili ancora qualche centinaio di posti. Sono validi come sempre i coupon sconto, ma l'organizzazione si raccomanda di convertirli in biglietti, senza aspettare l'apertura delle casse dello stadio, che presumibilmente non ci sarà.