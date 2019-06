Rogo in stabilimento dismesso a Bologna

Tre squadre dei Vigili del fuoco sono impegnate in questi minuti per domare un incendio divampato alle ex officine Casaralta di via Ferrarese, in periferia a Bologna. Sul posto anche 118 e Carabinieri. A quanto si apprende non risulterebbero, al momento, persone ferite. Decine le chiamate alla centrale operativa del 115 da parte dei residenti che, anche da zone più lontane della città, hanno visto alzarsi una colonna di fumo nero. A quanto si apprende, non si esclude che ci fosse qualche persona all'interno dello stabilimento dismesso.