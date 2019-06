Lucrezio e Seneca in 'prima' a Ravenna

(ANSA) - RAVENNA, 19 GIU - Debutta in prima nazionale a Ravenna Festival, giovedì 20 giugno al Teatro Alighieri, 'Quando la vita ti viene a trovare', il "dialogo tra Lucrezio e Seneca" su testo di Ivano Dionigi, prodotto da Emilia-Romagna Teatro e affidato alla forza interpretativa di attori come Enzo Vetrano e Stefano Randisi. Le musiche originali di Alessandro Cipriani sono eseguite dal vivo da Gianni Trovalusci al flauto e ai tubi sonori e da Roberto Bellatalla al contrabbasso.

Randisi (Seneca) e Vetrano (Lucrezio), uniti in sodalizio artistico da oltre 40 anni, danno vita a un dialogo immaginario e straordinariamente concreto sottolineando "la comprensibilità e la lucidità delle parole di questi filosofi". La forza dei classici, sostiene Dionigi, è nell'essersi posti, ben prima di noi, quelle domande che ancora oggi sentiamo come fondamentali.

Lucrezio e Seneca, a un secolo di distanza l'uno dall'altro, si sono occupati con visioni profondamente opposte di politica, religione, felicità, amore e morte.