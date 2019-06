Sgnam/Mymenu, un euro in più ai rider

'Sgnam/MyMenu', una delle piattaforme per la consegna di cibo a domicilio, ha accettato di aumentare di un euro all'ora la paga dei suoi rider, fattorini con contratti da collaborazione. È l'esito dell'incontro con la direzione dell'azienda reso noto da Riders Union: gli aumenti, fa sapere il sindacato sulla sua pagina Facebook, riguarderanno tutto il territorio nazionale in cui la piattaforma è presente.

Si tratta di aumenti che saranno effettivi da subito a Bologna e prossimamente anche a Brescia, Modena, Padova e Verona. Inoltre, spiega il sindacato, "abbiamo ottenuto l'impegno dell'azienda a concretizzare lo step successivo, quello del riconoscimento di tutti i diritti del lavoro subordinato", aprendo così per la prima volta "la possibilità concreta di strappare tutele importanti e fondamentali come la tredicesima, la quattordicesima, la malattia, le ferie, il Tfr".

Sgnam/MyMenu è tra i firmatari, insieme a Dominio's Pizza, della Carta dei Riders promossa dal Comune di Bologna.